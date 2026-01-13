くら寿司が「本日のおすすめシリーズ」で提供するすしくら寿司は、東京や大阪など都市部の60店舗で、日本各地で取れた旬の地魚を日替わりで「本日のおすすめシリーズ」として提供している。仕入れ量が一定ではなく地元以外には出回りにくい地魚を、全国120カ所以上の漁港や漁協と築いた流通網を生かして1日1種類ずつ用意。国産魚の認知拡大や水産業の支援につなげる考えだ。2023年から各地で水揚げされた地魚を現地ですしネタ