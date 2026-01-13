肺がんのため８１歳で死去した、フリーアナウンサーの久米宏さん。「ニュースステーション」で共演した、渡辺真理さんが追悼のコメントを公表しました。 【写真を見る】【 訃報 】久米宏さん渡辺真理さんが追悼「実感がありません」「あまりに大きなご恩、尽きせぬ思い出があります」「ニュースステーション」で共演【渡辺真理さんコメント】実感がありません。今週も、久米さんからの辛口なメールが届くような気