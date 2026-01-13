野球評論家の高木豊氏が１２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに新規投稿。今季のセ・リーグ展望を語った。連覇を目指す阪神が「中心として回っていく」と語った高木氏。そこで「台風の目」と称したのが中日だ。今オフはメジャーで通算１６４発の実績もあるミゲル・サノー内野手を獲得。「おそらく相当打つと思う。例えば日本ハムのレイエスみたいな存在になる可能性がある。そうなるとチームの士気も上がってくるし、面白い