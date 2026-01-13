元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（62）が13日、ブログを更新。1月1日に肺がんにより81歳で亡くなった、元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。笠井は「久米宏さんは“雲の上”の人」のタイトルを付け、久米さんの訃報に言及。「1980年代アナウンサーを目指す我々学生にとって、