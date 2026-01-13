CHOCOLATE Inc.が手掛ける、パペットの国・トゥーホックに住むキャラクター・パペットスンスンは、ニッポン放送『オールナイトニッポンX(クロス)』の2月13日放送回のパーソナリティを担当する。『オールナイトニッポンX(クロス)』は金曜日のパーソナリティが週替わりとなっており、2月13日はスンスンがメインパーソナリティとして登場。ゲストには、ショートムービー『パペットスンスン』を放送中のフジテレビ『めざましテレビ』メ