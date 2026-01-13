マウスコンピューターは1月13日、スタンダード向けパソコンブランド“mouse” (呼称：マウス）から、写真や動画編集に適した15.6型ノートパソコン「mouse K5」を販売開始すると発表した。15.6型ノートパソコン「mouse K5」CPUはインテル Core i7-13620H プロセッサー、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU、メモリは16GB (8GB×2/デュアルチャネル)、M.2 SSDは500GBを搭載する「mouse K5-I7G50BK-A」の販売価格は