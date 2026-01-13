【「CARNEL 1/43 スズキ エブリイ」3種】 発売日：2月～3月 予定 予約開始日：1月13日 価格：各8,800円 ヒコセブンは、オリジナルブランド「CARNEL」からダイキャスト製1/43スケール「スズキ エブリイ（DA17V）2015 郵便集配車」と「スズキ エブリイ（DA17V）2015 郵便集配車」と、「スズキ エブリイ PA（DA17V）2021」の「White」および「Silky Silver Me