【野菜袋2】 1月20日～ 順次発売 価格：1回400円 「野菜袋2」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「野菜袋2」を1月20日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、色々な野菜を包んで持って帰るのに便利なカプセルトイ。各野菜に対応したデザインとなっている。 「大根袋」「1/2カット白菜袋」「キャベツ袋」「せり袋」「にら袋」の