イメージ 岡山市によりますと、13日、市内の小学校と高校で新たに20人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。市内の2施設が新たに学級閉鎖の措置を取りました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。