14日にオープンする「e＆」 2025年8月に高松市の瓦町FLAG(フラッグ)地下に完成した「Fantudio Takamatsu」は、新たに開業を目指す料理人をサポートしようと業務用厨房機器メーカーのタニコーが運営しています。 「Fantudio Takamatsu」内のシェアレストラン「厨BUONO」にピザやフォカッチャを楽しむカフェ「e＆（イート）」が1月14日～4月13日の期間限定でオープンします