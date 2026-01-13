1月12日、窃盗（万引き）未遂の疑いで新潟市江南区亀田に住む無職の男（40）が現行犯逮捕されました。警察によりますと12日午前11時38分ごろ、新潟駅近くの店舗で男はダウンジャケット（販売価格3万7,400円）に設置された防犯タグを破壊して盗もうとした疑いが持たれています。店員が、男が防犯タグを壊そうとしているところを目撃し、110番通報したということです。男は現場に駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されました。調べ