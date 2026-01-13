スティーラーズ戦でパスを投げるテキサンズのQBストラウド＝ピッツバーグ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLは12日、ピッツバーグでアメリカン・カンファレンス（AFC）のプレーオフ1回戦1試合が行われ、南地区2位でワイルドカードのテキサンズが北地区1位のスティーラーズを30―6で破り、準決勝に進んだ。準決勝進出の8チームが出そろい、AFCは17日に第1シードのブロンコスが登場してビルズと対戦し、18日