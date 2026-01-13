元外務大臣の田中真紀子氏が１３日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」で、早大の同窓生で同じ演劇サークルだった久米宏さんを追悼した。真紀子氏は「去年の暮れに対談をやらないかという相手が久米さんだった」といい「その時に電話をかけたときは、あまり話ができなかった。４カ月ぐらい前からほとんど喋れないし、飲めないし、病院を３つぐらい回って、後半はすごく大変だったと奥さまが言っていた」と状況を伝えた。