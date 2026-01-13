ゴールデンボンバーの歌広場淳が13日、自身のXを更新。右足の前十字じん帯断裂の大ケガを負い、手術することを報告した。歌広場は「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靭帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と報告した。「こういったことを公表するべきか考えたのですが、最近は公式のスケジュールとは別に個人でも毎日配信をして