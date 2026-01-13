宮根誠司（62）が13日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。1月1日に肺がんにより81歳で亡くなった、フリーアナウンサー久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。番組冒頭で久米さんの訃報を伝えた。宮根が読み上げ「希代のキャスターの軌跡を振り返ります」と伝えた。宮根はABCアナウンサーの新人時代を回想。「僕は局アナで入って、全然ニュースが読めなかった時、久米さんみたいに読んだら怒