日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）が13日、放送された。1月1日に肺がんにより81歳で亡くなった、フリーアナウンサー久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。番組冒頭で久米さんの訃報を伝えた。宮根が読み上げ「希代のキャスターの軌跡を振り返ります」と伝えた。さらに、久米さんと早大時代の同窓生で同じ演劇サークルの所属していた、田中真紀子元外相（81）が番組に電話の肉声でコメントを寄せた。