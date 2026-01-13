西武の育成ドラフト２位・今岡拓夢内野手（１８）＝神村学園＝が１３日、全国高校サッカー選手権初優勝を果たした母校の雄姿を刺激に、早期の支配下登録を勝ち取ることを誓った。決勝戦が行われた１２日は新人合同自主トレがオフだったこともあり、ＭＵＦＧ国立を訪れて生観戦した。母校の応援席に座り、全力で声をからした。特に７得点を挙げて得点王に輝いたＦＷ日高元（３年）はクラスメートで、普段から交流もある。ピッチ