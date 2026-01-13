【新興国通貨】ドル人民元は昨日2023年5月以来の元高、今日は少し戻す＝中国人民元 ドル人民元は昨日海外市場で6.9730元を付け、2023年5月以来のドル安元高。今日は朝に6.9783元を付けるなど、少し戻すが、高値からは売りが入り、6.9750元台での推移。 対円では円安を受けて、本日22.779円を付けた。 USDCNY6.9756USDCNH6.9710CNYJPY 22.760