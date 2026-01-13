【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 先週のメキシコペソ円は、週初から週半ばにかけて軟調な展開が続き、1月9日には一時8.71円付近まで下落し、週安値を付けた。トランプ政権に関連した関税リスクへの警戒感や、原油価格の軟調さが資源国通貨としてのペソの重石となった。しかし、週末にかけては米雇用統計の結果を受けたドル安・円安の流れが波及。リスクオンのムードが強まったことで急速に買い戻さ