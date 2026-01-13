アジア株イラン情勢巡り米中摩擦再燃懸念豪州株堅調、家計支出急増は一時的との見方 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26912.67（+304.19+1.14%） 中国上海総合指数 4163.84（-1.44-0.03%） 台湾加権指数 30693.87（+126.58+0.41%） 韓国総合株価指数 4663.27（+38.48+0.83%） 豪ＡＳＸ２００指数 8822.00（+62.61+0.71%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83727.06（-151.11-0.18%