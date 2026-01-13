【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ 先週のスイスフラン円は、週初から週半ばにかけて調整含みの展開となり、1月9日には一時196.10円台まで下落して週安値を付けた。欧州の景気不透明感や米長期金利の動向に伴うフラン売りが先行したが、週末にかけては状況が一変した。米雇用統計後のドル安・円安の流れがクロス円全体を押し上げ、リスク選好の動きとともに197.30円近辺まで急速に値を戻して越週した。