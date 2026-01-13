日本時間午後１０時半に１２月の米消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比２．７％上昇、コアの大方の予想も前年比２．７％昇となっており、総合の前年比の伸びが前月の２．７％上昇から変わらない一方、コアの前年比の伸びが前月の２．６％上昇から加速するとみられている。米クリーブランド地区連銀のインフレ予測モデル「インフレーション・ナウキャスト」は、１２月の米消費者物価指数総合の前年