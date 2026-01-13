東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 経常収支（11月）08:50 結果36741億円 予想36183億円前回28335億円 ※要人発言やニュース 【日本】 高市首相が衆院解散の意向伝達（共同） 片山財務相 一方的な円安を憂慮しているとベッセント米財務長官に伝えた 尾崎官房副長官 一方向で急激な動きが見られ憂慮、行き過ぎた動きに対して適切対応 【その他】 トランプ米大