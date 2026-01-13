¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÇICE¡á°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¤Ë½÷À­¤¬·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ê¤É¤¬ICEÇÉ¸¯¤ÎÄä»ß¤òµá¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»ÒÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥ß¥Í¥½¥¿½£¤È¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ê¤É½£Æâ¤Î2¤Ä¤Î»Ô¤Ï12Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤êÁÜºº¤Ï¡¢½£¤ÎÆÈÎ©À­¤òµ¬Äê¤·¤¿¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÁÜºº´±¤é¤ÎÇÉ¸¯¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢