東京ディズニーシーがことし4月の開園25周年に先駆けて、あすから新たなショーを始めます。【映像】新規ショー「ダンス・ザ・グローブ！」の様子あすから始まる「ダンス・ザ・グローブ！」では、ミッキーマウスの呼びかけで集まったディズニーキャラクターたちが、世界各地のさまざまな音楽にのってダンスを披露します。「ウォーターフロントパーク」でステージを使った新しいショーが行われるのは、およそ12年ぶりだというこ