高市早苗首相が、1月23日召集予定の通常国会冒頭で、衆議院を解散するとの見方が出てきました。正月明けて初めての3連休前に、降って湧いた「早期解散論」。これを受けて、野党の動きも活発化しています。12日には、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が、選挙に向けた協力体制について話し合いを行い、自民党との対決姿勢を強調。11日にフジテレビの番組に出演した国民民主党の玉木代表は、「“経済後回し解散”になる」と指