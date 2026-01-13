リソー教育グループが前週末９日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を３６０億円から３４２億円（前期比２．４％増）へ、営業利益を３１億４５００万円から２４億７０００万円（同１５．８％減）へ、純利益を２０億円から１５億４０００万円（同１１．７％減）へ下方修正したが、市場の反応は限定的のようだ。 学習塾事業セグメント（ＴＯＭＡＳ）及び幼児教育事業セグメント（伸芽会）