「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後２時現在で、ラクスが「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は、「楽楽精算」「楽楽明細」など「楽楽クラウド」シリーズが業績を牽引。昨年１１月１４日に発表した２６年３月期上期連結決算は、営業利益が７７億８００万円（前年同期比６５．４％増）と大幅増益で着地。足もとの好調を受けて、通期業績予想を営業利益で１５０億円から