栃木SCは13日、MF食野壮磨(24)が一般女性と入籍したことを発表した。ガンバ大阪FW食野亮太郎(27)を兄に持つ食野壮磨は、G大阪ユースから京都産業大を経て、2024年に東京ヴェルディへ入団。今季から栃木SCへ期限付き移籍した。クラブ公式サイトを通じ、「この度、私事ではございますが、昨年末に一般女性の方と入籍いたしました」と報告。「彼女はどんな時も僕を支え、笑顔にしてくれる素敵な女性です」とし、「これからは二