ヴィッセル神戸は13日、ヴィッセル神戸U-18の安部雄大監督(51)が退任することを発表した。安部監督は現役時代に神戸でプレーし、2005年からスタッフとして在籍。トップチームを含む神戸の全カテゴリーで指導を経験した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●安部雄大(あべ・ゆうた)■生年月日1974年7月31日(51歳)■出身地山口県山口市■ヴィッセル神戸在籍歴選手1998年〜2000年、スタッフ2005年〜2025年■指導歴2001年