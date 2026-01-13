アスカ [名証Ｍ] が1月13日後場(14:30)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比13.2％増の21.6億円になり、従来予想の17億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。26年11月期も前期比1.5％増の22億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を42円→54円(前の期は45円)に増額し、今期も54円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実