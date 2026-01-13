DASH島開拓当初から語られていた隣の島への大航海が遂に実現！人力と風のみで進むサバニで12km先の新たな島を目指すが…悪戦苦闘！削られていく体力の中上陸できるのか？そこで見つけた物とは一体！？造船計画と並行して進めていたサトウキビ栽培！日照不足等の試練を乗り越え収穫の時が！果たして甘くなっているのか？そしてDASH島産の大麦と合わせパンケーキ作り！お味はいかに！？初めてづくしの1時間！