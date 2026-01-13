人気エアーバンド・ゴールデンボンバーの歌広場淳が13日、自身のXを更新し、右足の前十字靭帯断裂で入院、手術をすることを公表した。【写真】活動自粛前には…地上波の冠番組を担当していた金爆・歌広場淳歌広場は「ご報告」と題した文書を投稿。「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靭帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と報告。