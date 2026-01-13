フジテレビ系「土曜はナニする！？」が１０日に放送され、元サッカー日本代表の前園真聖氏、元なでしこジャパンでタレント・丸山桂里奈の元日本代表コンビが出演した。前園氏と丸山は、山梨県・河口湖周辺で仲良し旅を満喫。山梨名物「ほうとう」に舌鼓を打った。食事中に、丸山の夫で元サッカー日本代表の本並健治氏の話題に。丸山は「やっぱり（本並氏が）車買いすぎ。車が好きで、もう、たぶん７０台ぐらい乗り替えてる