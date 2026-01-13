高市早苗首相は2026年1月23日召集の通常国会冒頭で衆院解散に踏み切る可能性が強まっているが、政治ジャーナリストの田崎史郎氏は「断念する可能性も30％ある」と見ている。勝てそうだというのが一番の理由1月13日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）にゲスト解説として出演した田崎氏は、まず高市首相が解散・総選挙を急ぐ理由をこう説明した。「自民党は去年（2025年）11月、そして今年（2026年）の1月4日前後に