米大リーグ公式サイトは１２日（日本時間１３日）、昨季各地区を制した計６球団を今季連覇を果たす可能性が高い順にランキング形式でまとめ、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）ら率いるドジャースが１位に輝いた。昨季、各地区を制したのは、ナ・リーグは東地区がフィリーズ、中地区がブルワーズ、西地区がドジャース。ア・リーグは、東地区がブルージェイズ、中地区がガーディアンズ、西地区はマリナーズ。このうち