女優の藤山直美（６７）、寺島しのぶ（５３）が１３日都内で、東京・新橋演舞場２月公演「お光とお紺〜伊勢音頭恋の絵双紙〜」（５〜２４日、浅香哲哉演出）の製作発表を行った。誕生日が同じ（１２月２８日）の２人。演技派同士の約１０年ぶりの共演に藤山は「決まったときは、うそ、ホンマ？めっちゃうれしいやんと思った。しのぶちゃんは１４歳差あるけれど、頭良くてしっかりしてるから。幼なじみ役でも年齢差関係ない