ロフトは、きょう13日より『ドラゴンクエストバレンタインプロモーション2026』を開催する。【写真多数】かわいい…自分用に欲しい『ドラクエ』バレンタイン商品『ドラゴンクエスト』のスライムを模ったミルク、いちご風味チョコが入った巾着、ギフト缶、ぬいぐるみなど、新商品6種類を含めた全10種類をラインナップ。『スライムサブレ』がキーホルダーになって登場する。全国のロフト173店舗で展開する新商品は、全国のイト