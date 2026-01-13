厚生労働省は13日、全国約3千の定点医療機関が昨年12月29日〜今年1月4日の1週間に報告したインフルエンザの感染者数は計3万3217人で、1機関当たり10.35人だったと発表した。前週比は0.45倍で、6週連続の減少。