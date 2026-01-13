別府大分毎日マラソン（２月１日、大分市高崎山・うみたまご前―ジェイリーススタジアム）の大会実行委員会は１３日、招待選手を発表した。今年の箱根駅伝の山登り区間の５区で区間新記録を出した黒田朝日（青学大）、昨年の世界選手権日本代表の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）、２０１８年アジア大会金メダルの井上大仁（三菱重工）らが名を連ねた。一般参加で溜池一太（中大）、塩出翔太（青学大）ら箱根駅伝で活躍