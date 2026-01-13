１月12日に第104回全国高校サッカー選手権の決勝が国立競技場で開催され、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が対戦。インターハイ王者の前者が３−０で快勝し、初優勝を果たすと同時に、史上６校目の夏冬連覇を達成した。高校日本一を決める大一番の観客数は６万142人。最多を更新したなか、前々回大会の応援マネージャー、藤粼ゆみあさんも現地で熱視線を送ったようだ。 広島県出身の17歳で、世界的に大ヒッ