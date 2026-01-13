12日夜、全国高校サッカー選手権で神村学園が優勝したことを伝える号外が配られました。12日、全国高校サッカー選手権で初優勝した神村学園。県勢として21年ぶりの優勝に、県内は感動と興奮に包まれました。興奮冷めやらぬ12日午後7時ごろ、JR鹿児島中央駅の改札前では読売新聞の号外が配られました。「神村学園 初V」「夏冬2冠達成」の見出しと共に、2点目を決めた堀ノ口選手の写真が大きく掲載されていました