石川県内は12日までの寒さがいくぶんやわらぎ、石川県金沢市の兼六園では、早咲きの梅が訪れた人たちを楽しませています。13日の石川県内は大気の状態が非常に不安定となり、時折、強い風が吹きつけるものの、日中の最高気温は金沢・輪島ともに9度と、きのうより4度ほど高くなる予想です。20種類およそ200本の梅が植えられている兼六園の梅林では、12月中旬、「冬至梅」の白い花が真っ先に咲き始め、今は淡い紅色の「八重寒紅」や