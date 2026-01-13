JTBは1月8日、2026年の旅行動向見通しを発表した。同調査は、1泊以上の日本人の旅行(ビジネス・帰省を含む)および訪日外国人旅行を対象に、各種経済指標や消費者行動調査、運輸・観光関連データ、JTBグループが実施したアンケート調査などを基に推計した。2026年予測と2025年・2019年実績推計○旅行者の現状国内旅行について、2025年は国内の経済状況や物価高騰などの影響により、宿泊者数は伸び悩みとなっている。2025年の延べ宿