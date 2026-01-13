ソニー損害保険は1月7日、20歳のカーライフ意識調査の結果を発表した。調査は2025年11月7日〜12月3日、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの男女1,000名を対象にインターネットで行われた。○カーライフに必要だと思う手取り月収額全回答者1,000名に、車がある生活(カーライフ)をするにあたり、どの程度の手取り月収が必要だと思うかを聞いたところ、「16万円〜20万円」(21.0%)に最も多くの回答が集まったほか、「5万円以下」(20.1%