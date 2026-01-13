ボートレース多摩川の「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」は１３日、予選４日目が行われた。１Ｒで中曽瑠華（２５＝東京）がインからコンマ１１のトップスタートを決めて逃げ切り１着。２０２３年１１月のデビューから２年２か月、通算２９８走目で待望の初勝利を挙げた。レース後は同支部の先輩や仲間たちに祝福され「うれしいです。みなさんのおかげです。ありがとうございました」と満面の笑みを浮かべた