JR西日本不動産開発と三井不動産レジデンシャルは1月9日、京都府内最高層(※)となる地上38階建のタワーレジデンス「J.GRAN TOWER 京都向日町」について発表した。「J.GRAN TOWER 京都向日町」完成予想図同物件は、京都府向日市のJR京都線「向日町」駅前において進行中の駅前再開発事業の中核となる超高層タワーレジデンス。総戸数343戸、高さ約128mを誇り、京都における住宅建築として最高層となる。上層階からは、比叡山・東山連