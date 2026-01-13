フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため死去した。８１歳だった。所属事務所のオフィス・トゥー・ワンが１３日、発表した。通夜、葬儀は、遺族の意向により、近親者にて執り行った。久米さんがラジオ・テレビ界に残したものは多数だが、今当たり前のようにテレビで使われている「ほにゃらら」の生みの親であることはあまり知られていない。クイズなどで答えをぼやかして表現するときに使われる「