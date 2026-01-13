エンゼルスの菊池雄星投手が１３日までに自身のＳＮＳを更新し、映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）を観賞して「１３５分間泣き続けた」と告白した。同映画は元阪神タイガースの外野手で、２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さん（享年２８）の壮絶な人生を描いた作品。一時帰国していた際に、以前に一度あいさつをしたことがある、同作品の制作総指揮者で幻冬舎の代表取締役社長・見城徹氏と再会し、この作品