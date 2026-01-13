丸亀市大手町12日 クラシック音楽などに気軽に親しんでもらおうと、香川県丸亀市が12日、無料コンサートを開きました。 丸亀市市民交流活動センターマルタスのオープンラウンジで開かれた「デニムLIVE！」です。 デニムのようなラフな服装で気軽にクラシック音楽など文化芸術に触れてもらおうと、丸亀市が2年前から開いています。 香川県出身の4人のフルート奏者からなる四重奏ユニ